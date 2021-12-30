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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة لدى متنزه نظامي الكنجوي في باكو – صور

    ٣٠.١٢.٢٠٢١ [١٢:٤٣]

    باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

    تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا الظروف المهيأة لدى متنزه نظامي الكنجوي الثقافي والترفيهي بعد إعادة البناء والإعمار والإصلاح الشاملة.

    متنزه نظامي الكنجوي الواقع بحي خطائي للعاصمة باكو على مساحة 2ر11 هيكتارا يملك كل ظرف لاستراحة سكان العاصمة وضيوفها.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة لدى متنزه نظامي الكنجوي في باكو – صور
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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة لدى متنزه نظامي الكنجوي في باكو – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة لدى متنزه نظامي الكنجوي في باكو – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة لدى متنزه نظامي الكنجوي في باكو – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة لدى متنزه نظامي الكنجوي في باكو – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة لدى متنزه نظامي الكنجوي في باكو – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة لدى متنزه نظامي الكنجوي في باكو – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة لدى متنزه نظامي الكنجوي في باكو – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة لدى متنزه نظامي الكنجوي في باكو – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة لدى متنزه نظامي الكنجوي في باكو – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة لدى متنزه نظامي الكنجوي في باكو – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة لدى متنزه نظامي الكنجوي في باكو – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة لدى متنزه نظامي الكنجوي في باكو – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة لدى متنزه نظامي الكنجوي في باكو – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة لدى متنزه نظامي الكنجوي في باكو – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة لدى متنزه نظامي الكنجوي في باكو – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة لدى متنزه نظامي الكنجوي في باكو – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة لدى متنزه نظامي الكنجوي في باكو – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة لدى متنزه نظامي الكنجوي في باكو – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة لدى متنزه نظامي الكنجوي في باكو – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة لدى متنزه نظامي الكنجوي في باكو – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة لدى متنزه نظامي الكنجوي في باكو – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة لدى متنزه نظامي الكنجوي في باكو – صور الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا تفقدا الظروف المهيأة لدى متنزه نظامي الكنجوي في باكو – صور