مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء الاذربيجاني ورئيس وزراء روسيا

باكو، 30 ديسمبر / كانون الأول، (اذرتاج)

جرت اليوم في 29 ديسمبر مكالمة هاتفية بين رئيس وزراء جمهورسة أذربيجان علي أسدوف ونظيره الروسي ميخائيل ميشوستين.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء انه خلال المكالمة الهاتفية، ناقش رئيسا الوزراء قضايا الساعة المتعلقة بتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري الروسي الأذربيجاني، بما في ذلك تنفيذ المشاريع المشتركة في مختلف المجالات وأنشطة التكامل المتبادل داخل كومنولث الدول المستقلة ومكافحة عدوى فيروس كورونا.

وأكد علي أسدوف وميخائيل ميشوستين على أهمية أنشطة مجموعة العمل الثلاثية على مستوى نواب رئيسي وزراء أذربيجان وأرمينيا وروسيا لإعادة العلاقات الاقتصادية في جنوب القوقاز وفتح حصار النقل.