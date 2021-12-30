  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    برميل من "آذري لايت" يباع 81.24 دولار

    ٣٠.١٢.٢٠٢١ [١٣:٠٠]

    باكو، 30 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ارتفع سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 81.24 دولارا بعد ارتفاعه 2.82 دولار.

    يذكر ان أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني وصل الى 88.19 دولار في 25 أكتوبر من العام الجاري.

     

    AZERTAG.AZ :برميل من "آذري لايت" يباع 81.24 دولار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٣٠.١٢.٢٠٢١ [١١:٠٩]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    ٢٩.١٢.٢٠٢١ [١٤:١٨]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    ٢٨.١٢.٢٠٢١ [١١:١٠]
    زيادة الصادرات من المنتجات النفطية
    ٢٨.١٢.٢٠٢١ [١١:٠٥‎]
    ارتفاع سعر برميل النفط
    برميل من "آذري لايت" يباع 81.24 دولار