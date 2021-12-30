إعادة انتخاب وزير الطوارئ رئيسا للاتحاد الأذربيجاني للتايكوندو - صور

باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

عقد مؤتمر عام دوري للاتحاد الأذربيجاني للتايكوندو 30 ديسمبر اليوم.

وبدأت فعاليات المؤتمر المنعقد بالمبنى الإداري لوزارة الشباب والرياضة بعزف النشيد الوطني.

وافتتح المؤتمر وزير الشباب والرياضة فريد غائبوف متمنيا للمؤتمر نجاحا.

ثم استمع الحاضرون الى تقرير حول فعاليات الاتحاد الأذربيجاني للتايكوندو للسنوات الأخيرة قبل أن جرت الانتخابات الجديدة لرئاسة الاتحاد ما أسفر عن إعادة انتخاب كمال الدين حيدروف وزير الطوارئ رئيسا للاتحاد.

كما انتخب الحاضرون نائبين لرئيس الاتحاد مع تأجيل انتخاب نائب للرئيس آخر في جلسات لاحقة للاتحاد.

ثم انتخب 4 أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد