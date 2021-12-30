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    توقيف اثنين تورطا في تسويق أجهزة الألعاب النارية في محلي البقالة في شاماخي وقاخ –صور

    ٣٠.١٢.٢٠٢١ [١٥‎:٠٤]

    شاماخي، قاخ، 30 ديسمبر، أذرتاج

    تلقت شرطة شاماخي بلاغا أفاد أن صاحب محل البقالة المدعو أيدين قربانوف بقصبة شهريار بالمحافظة يسوق سريا أجهزة الألعاب النارية في محله فتعاملت الشرطة مع البلاغ في المكان لتكشف عند تفتيش المحل عن مواد مفجرة وسريعة الاشتغال وضبطت.

    كما أن شرطة محافظة قاخ تعاملت مع بلاغ مماثل لتوقف ساكن العاصمة قاخ بكر اميشوف بسبب تورطه في تسويق مواد الألعاب النارية القابلة لإذاعة الأصوات العالية سرا لدى محل البقالة الذي كان يعمل فيه.

    وحرر محضران بحق كلا المواطنين واحيلا الى محكمتي المحافظتين للنظر فيهما.

     

     

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    توقيف اثنين تورطا في تسويق أجهزة الألعاب النارية في محلي البقالة في شاماخي وقاخ –صور توقيف اثنين تورطا في تسويق أجهزة الألعاب النارية في محلي البقالة في شاماخي وقاخ –صور