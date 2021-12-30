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    وزير الخارجية يستقبل سفير الكويت – صور

    ٣٠.١٢.٢٠٢١ [١٧:١٧]

    باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

    استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 29 ديسمبر اليوم سفير دولة الكويت سعود عبد العزيز محمد الشملان الرومي بمناسبة انتهاء عمله الدبلوماسي في باكو.

    قالت الخارجية في بيان إن الوضع الحالي للعلاقات بين البلدين ومستوى التطور الحالي للتعاون وآفاقه مطروحة للنقاش في اللقاء المنعقد الذي شهد التعبير عن مواصلة تطور العلاقات الثنائية بنجاح مع وجود فرص واسعة للمزيد من تنمية التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة.

    وقال الوزير جيهون بايراموف إن العلاقات الثنائية بين أذربيجان والكويت تتطور بنجاح وإن هذه العلاقات مبنية على أساس مبادئ الصداقة واكد على ضرورة إقامة المشاورات السياسية التالية بين وزارتي الخارجية للبلدين من حيث المزيد من توسيع هذه العلاقات.

    ورفع السفير سعود عبد العزيز محمد الشملان الرومي شكره على الدعم المقدم له خلال مدة فعالياته الدبلوماسية في البلد.

    بدوره أشاد الوزير جيهون بايراموف بجهود السفير الكويتي الرامية الى تنمية العلاقات الثنائية متمنيا له نجاحا في فعالياته اللاحقة.

     

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