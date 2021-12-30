مشاركة 34 شابا من جمهورية أذربيجان في منتدى شباب العالم

باكو، 30 ديسمبر، أذرتاج

تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تستضيف مدينة شرم الشيخ منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار الفنون والثقافة جزء من التنمية وحق من حقوق الإنسان.

صرح السيد السفير/ عادل إبراهيم سفير جمهورية مصر العربية لدي أذربيجان أن اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم قامت هذا العام بقبول مشاركة ما يقرب من 34 من شباب جمهورية أذربيجان في المنتدى، وذلك في إطار الحرص على تعزيز العلاقات والتفاعل بين شباب مصر وأذربيجان بشكلٍ خاص وبين شباب دول العالم المشاركين في المنتدى المذكور بشكلٍ عام.

أوضح أن المنتدى هو حدث سنوي عالمي يقام، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. كما أنه يعد محفَل دولي ثري لمختلف شباب العالم؛ للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة، فالمنتدى فرصة للتواصل مع كبار صانعي القرار والمُفكّرين حول العالم، كما أنه فرصة للتعرّف على مجموعة متنوّعة من الشباب الواعد من مختلَف الجنسيات حول العالم.

وأشار الى أن المنتدى يتناول هذا العام ثلاثة محاور رئيسية: (السلام - التنمية - الإبداع)، ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

تجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولي من المنتدى عقدت في نوفمبر 2017 بمشاركة 3000 شاب من 113 دولة، في حين أن النسخة الثانية عقدت في نوفمبر 2018 بحضور أكثر من 5000 شاب من 169 دولة من بينهم 14 شاباً من أذربيجان، وقد عقدت النسخة الثالثة للمنتدى في ديسمبر 2019، بمشاركة 7000 شاب من 197 دولة من بينهم 32 شاباً من أذربيجان.