أذربيجان، البنك المركزي، أسعار، العملات الأجنبية، المانات، العملة الوطنية، سعر صرف، نشرة، الدولار، الجنيه، الريال، ريال، جنيه، دينار، درهم،

البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم باكو، 31 ديسمبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 31 ديسمبر كانون الأول. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0166 أورو EUR 1 1.9265 دولار أسترالي AUD 1 1.2337 روبل بلاروس BYN 1 0.6733 ريال برازيلي BRL 1 0.2986 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1065 كرون دنماركي DKK 1 0.2591 لاري جورجي GEL 1 0.5489 روبي هندي INR 1 0.0228 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218 دولار كندا CAD 1 1.329 دينار الكويت KWD 1 5.6168 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4076 بيسو المكسيك MXN 1 0.0826 جنيه مصري EGP 1 0.1082 لاي مولدوفا MDL 1 0.0959 كرون النرويج NOK 1 0.1933 زلوتي بولندا PLN 1 0.4191 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0229 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3793 دولار سنغافورة SGD 1 1.2575 ريال السعودية SAR 1 0.4529 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.151 دولار تايوان TWD 1 0.0615 ليرة تركيا TRY 1 0.1329 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0625 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1631 كرون التشيك CZK 1 0.0773 يوان الصين CNY 1 0.2669 جنيه إنكلترا GBP 1 2.2925 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5446 كرون السويد SEK 1 0.1881 فرنك سويسرا CHF 1 1.8564 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1434 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.4774 بيسو تشيلي CLP 100 0.2002 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

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