النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تتفقد الظروف المهيأة لدى مركز باكو للتوحد المبني من جانب مؤسسة حيدر علييف في باكو – صور

باكو، 31 ديسمبر، أذرتاج

دشن مركز باكو للتوحد جديد البناء من جانب مؤسسة حيدر علييف بحي نظامي للعاصمة باكو بمشاركة النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا وكريمتيها ليلى علييفا وأرزو علييفا.

يذكر أن مركز التوحد لتأهيل الأطفال المصابين ناشط منذ 2013م ولكنه لم يملك الى الحين مبنى خاصا به فجاء تدشين مبنى المركز الجديد الانشاء يوم 31 ديسمبر يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة هدية لنزلاء المركز.

والمبنى الجديد مزود بجميع ما هو ضروري لعلاج ورعاية الأطفال المصابين بالتوحد بجانب تربيتهم وتعليمهم وشغل فراغهم برعاية مؤسسة حيدر علييف.

بعد التعرف على الظروف المهيأة لدى المبنى الجديد اجتمعت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا وكريمتيها ليلى علييفا وأرزو علييفا مع الأطفال النزلاء.