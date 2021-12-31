مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والروسي

باكو، 31 ديسمبر، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية لجمهورية أذربيجان جيهون بايراموف ووزير الخارجية للاتحاد الروسي سيرغي لافروف.

قالت الخارجية في بيان إن الوزيرين تبادلا وجهات نظر حول الاوضاع الراهنة التي تخيم حاليا على المنطقة ومسائل تنفيذ البيانات الثلاثية.

ورصد الطرفان التنمية الأخيرة الملاحظة في المنطقة متبادلين الاراء حول شؤون لقاء تأسيسي منعقد في موسكو لآلية مشاورات بصيغة ثلاثة زائدة ثلاثة وكذلك حول لقاء انعقد في موسكو لممثلين عن مجتمعي أذربيجان وأرمينيا.

كما ناقش الجانبان الشؤون الملحة المدرجة في جدول أعمال العلاقات الثنائية وسائر المواضيع المثيرة للاهتمام المتبادل.

وتبادل الوزيران خلال المكالمة الهاتفية بالتهاني بمناسبة رأس السنة الجديدة.