باكو، 31 ديسمبر، أذرتاج حفظ الله سائق حفار وقع في لغم مضاد للدبابات مغروس من قبل قوات أرمينيا في محافظة أغدام المحررة من الاحتلال الأرميني. قالت نيابة اغدام العامة في بيان إن الحادث وقع في اثناء مزاولة سائق حفار خاص بشركة "كوبري بناء تيكينتي" بأعمال الترميم والاصلاح في اراضي قرية باش قَرْوَنْد بالمحافظة موضحة أن السائق المدعو فورغون محمدوف من مواليد 1978م نجا من الحادث دون اصابة بحفظ الله تعالى مع أن الحفارة اصيبت بخسائر جسيمة. ويجري التحقيق مع الحادث.

AZERTAG.AZ : حفظ الله سائق حفار وقع في لغم مضاد للدبابات مغروس من قبل قوات أرمينيا في أغدام المحررة

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