الرئيس إلهام علييف يوجه نداء بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة

- مواطنونا الأعزاء،

قد مضى عام 2021م. وكان عام 2021م ناجحا بالنسبة بلدنا. وقد نلنا جميع الأغراض المنوطة خلال العام. وتطور أذربيجان بنجاح ويشتهر اليوم أذربيجان كبلد أقوى عبر العالم.

وعززنا موقفنا لدى المحافل الدولية. وازداد نفوذنا الدولي ومارسنا فعاليات بنجاح ضمن عدة منظمات دولية. كما تعرفون دافعنا بوجهنا رئيسا لمنظمة حركة عدم الانحياز عن مصالح جميع الأعضاء ودافعنا عن معايير القانون الدولي ومبادئه وليس من باب الصدفة أن جميع البلاد الأعضاء لدى حركة عدم الانحياز مددت رئاسة أذربيجان لمدة سنة أخرى بالإجماع. ثاني أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة تتضمن 120 عضو قد عبرت عنن دعمها للمرة الأخرى لأذربيجان وبالإجماع.

واستكملنا هذا العام رئاستنا بنجاح في المجلس التركي. تعرفون أن منظمة الدول التركية أسست في اجتماع القمة المنظم في شهر نوفمبر وهذه المنظمة كانت دائما تؤيد بعمل أذربيجان المحق مثل حركة عدم الانحياز وأعربت دائما عن الدعم إبان النزاع الأرميني الأذربيجاني وعُبر عن التهاني باسم جميع البلاد الأعضاء لأذربيجان خلال اجتماع القمة الأخير بمناسبة تحرير أراضينا.

منظمة التعاون الإسلامي منظمة دولية تؤيد بموقف أذربيجان المحق تقليديا. وقد شعرنا بهذا الدعم هذا العام أيضا حيث أشيد بفعاليات منظمة التعاون الإسلامي من اجل الاجبار على قبول نتائج الحرب عقب الحرب.

وفي الوقت ذاته كانت لي زيارة ناجحة للناتو والاتحاد الأوروبي. وقد اتخذت الناتو دائما في اجتماعات القمة لها قرارات تؤيد بسيادة أذربيجان وسلامة أراضيه. وتُبنيت هذه القرارات في اجتماعات القمة التسعة. وأعرب عن هذا الدعم هذه المرة أيضا. والوثيقة الختامية المتخذة في نتائج اجتماع القمة للشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي تؤيد مرة أخرى بوحدة أراضي البلدان وسيادتها.

أعني أن جميع العالم قد قبل نتائج حرب قراباغ الثانية. واعتبر أن التطورات الجارية عقب الحرب قد برهنت مرة أخرى عبر العالم اننا كنا محقين. ولذلك أهمية بالغة. لأن التهم التي لا أساس لها كانت تروج خلال حرب قراباغ الثانية ضدنا. ولم يجد أي من تلك التهم التي ما كان لها أي أساس من تصديق على ارض الواقع والفترة ما بعد الحرب قد أظهرت ذلك مرة أخرى. فلذلك، من الممكن أن يعدّ الاجبار على قبول الحقائق ما بعد الحرب وحقائق الحرب نفسها كحدث مهم جدا من حيث السياسة.

وفيما يخص فعالياتنا لدى المحافل الدولية فيجب أن أبلغ أن علاقاتنا مع الدول المجاورة قد تطورت بنجاح. وهذه العلاقات مبنية تقليديا على الصداقة والتعاون. وبيان شوشا الموقع عليه هذا العام مع تركيا يرفع العلاقات التركية الأذربيجاني الى مستوى التحالف رسميا والحال انها كانت بالفعل علاقات التحالف بيد انها قد صُدق عليها رسميا والبتة توقيع هذا البيان في مدينة شوشا يكتسب معنى خاصا.

علاقاتنا مع روسيا تتطور بنجاح. وأنا على يقين من أن علاقاتنا مع روسيا هو الاخر سوف ترفع الى مستوى اعلى رسميا في الحقبة التالية.

ومع سائر الجيران وإيران وجورجيا تطورت علاقات الصداقة والشراكة على أساس اتصالات دائمة وتبادل الآراء تطورا مزيدا وقد أخذت منصة تعاون متعددة الأطراف في المنطقة تتشكل والبتة هذا يستجيب لمصالحنا.

وعندما كنت اتحدث عن الجيران طبعا ما كنت اضم أرمينيا في تصنيف البلاد من هذا القبيل ولا اضمها اليوم ولكنني آمل في إقامة علاقات جوار مع أرمينيا أيضا يوما من الأيام. وعلى كل حال يمكن لأرمينيا هي الأخرى أن تزيد من دورها الإقليمي بقبول نتائج حرب قراباغ الثانية. وعلى كل حال فإن اللقاءات المنعقدة في سوتشي وبروكسل شهري نوفمبر وديسمبر باعثة للآمال فإني من الآملين في أن الاتفاقيات التي تُوصل اليها خلال تلك اللقاءات ستجد عكسها في ارض الواقع عام 2022م.

وينبغي لنا ألا ننسى حرب قراباغ الثانية ابدا. وألا ننسى الاعمال الوحشية المرتكبة فترة الاحتلال ولن ننسى. ونحيي ذكرى شهدائنا في قلوبنا الى الابد. ورحم الله جميع شهدائنا حيث بفضل بسالتهم وشجاعة ألوف وعشرات الاف من جنود أذربيجان وضباطه واحترافهم قد وضعنا الحد على الاحتلال وحررنا أراضينا الام وحققنا الانتصار التاريخي وسيبقى هذا النصر في تاريخنا الى الابد. وقد أخذ يتعارف شعب أذربيجان عبر العالم كشعب مظفر وأما دولة أذربيجان كبلد مظفر. ويجب أيضا أن ابلغ أن الدعم والاحترام التقليديين المقدمين الى أذربيجان قد ازداد هذا العام ويرجع سبب ذلك في الغالب الى نصرنا في حرب قراباغ الثانية والتزامنا بجميع قواعد الحرب في اثناء الحرب وتصرفنا تصرفا كريما عقب الحرب.

وبالتوازي مع ذلك، سنواصل زيادة وتعزيز قوتنا العسكرية أيضا. وقد اتخذت خطوات فعلية في هذا المجال عام 2021م واشتريت الأسلحة والمعدات الحديثة وستشترى. وفي الوقت عينه، يلقى عمل انشاء واعداد وحداتنا العسكرية أهمية كبيرة. وفي حرب قراباغ الثانية قد رأى جميع العالم قوة أذربيجان العسكرية حيث أن قوات وزارة الدفاع الخاصة قد ذاع صيتها عبر العالم وأصبحت بسالتها وتفاديها واحترافها ملحمة. ويجب أن ابلغ كذلك أن أذربيجان قد أنشئت فيه وحدة عسكرية جديدة وهي قوات الكوماندوس. قوات الكوماندوس هذه على استعداد لتنفيذ اية مهمة عسكرية وعددها قيد الازدياد دون انقطاع وستزداد. وبذلك فإن انشاء وحدة مسلحة عسكرية مرنة ومهنية وذات إمكانات كبيرة جدا يسعنا القول بأنا يجب أن نكون على استعداد مستمر لحماية أراضينا وحدودنا. وقد أظهرت الحوادث بعضها الواقعة على الحدود الارمينية الأذربيجانية عام 2021م أن أذربيجان تملك كل تفوق ويسيطر على الأوضاع.

وأطلقت اعمال إعادة البناء والاعمار والإصلاح والتأهيل الشاملة على الأراضي المحررة هذا العام. ويسعني القول بأن اعمال إعادة البناء والاعمار والإصلاح والتأهيل بهذه السرعة لم تمارس أبدا في أي مكان بعد الحروب في تاريخ الحروب العالمية. ويُبلغ مواطنو أذربيجان نظاميا حول هذه الاعمال. وإذا اخذت أنا في التحدث عن هذا لزمني عدة ساعات من الوقت وكل شيء بين أيدينا. ومهمتنا الرئيسية إعادة اللاجئين والمشردين والنازحين قسرا السابقين الى مسقط رؤوسهم عاجلا وسننال ذلك.

وفي الوقت ذاته تلاحظ تنمية في جميع انحاء أذربيجان. وتنفذ برامج التنمية الإقليمية بنجاح. وبفضل الزيارات الكثيرة للأقاليم هذا العام بذلتُ جهودا من اجل الكشف عن فرص إضافية وزياراتي لها طابع انتظامي. وقد قمت بـ47 زيارة لأقاليم أذربيجان هذا العام ومنها 32 زيارة للأراضي المحررة. ومدينة شوشا زرتها 7 مرات. وأطلقنا اعمال البناء والاعمار والتأهيل في شوشا وتقام أوسع اعمال البناء والاعمار في مدينة شوشا طبعا من بين الأراضي المحررة. وفي الوقت ذاته تقام اعمال واسعة النطاق في سائر المدن والقرى وستقام.

والبتة يجب أن يتطور اقتصادنا بنجاح لأجل التوصل الى انجاز هذه الاعمال كلها. ويعرف الجميع سواء في أذربيجان ام في العالم أن أذربيجان تنجز هذه الاعمال بوحدها بدون تلقي مانات واحدة ودولار واحدة عن أحد. وتقام جميع الاعمال المنجزة في الأراضي المحررة على حساب ميزانية دولة أذربيجان. ولم نتلق أي دعم او مساعدة واي قرض وننجز هذه الاعمال على حساب قوتنا نحن فقط. والبتة، إذا ما جرت التنمية الاقتصادية بسرعة لم يكن من الممكن انجاز هذه الاعمال بهذه السرعة. ونتيجة للأعمال المنجزة يمكن القول بأننا وضعنا قدما على فترة ما بعد الازمة. حيث أن اقتصاد أذربيجان ازداد بنسبة 3ر5 في المائة خلال الـ11 شهرا من العام الحالي وأما الاقتصاد غير النفطي فبنسبة 4ر6 في المائة بينما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5ر5 في المائة والصناعة غير النفطية بنسبة 7ر20 في المائة. وازدادت احتياطاتنا بالعملة الأجنبية قدر 2ر2 ملياري دولار. والفائض الإيجابي لعلاقاتنا التجارية 4ر9 مليارات دولار. ودين الدولة الخارجية لا تشكل سوى 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وانخفضت دين الدولة الخارجية خلال العام الحالي سواء في الأرقام الحقيقية ام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

أعني أن هذه المؤشرات يمكن لأي بلد أن يفتخر بها ولكن هذا بالنسبة لنا امر طبيعي. لان شعب أذربيجان يرى أن التنمية الاقتصادية نصب اعيننا نتيجة لتنفيذ الاستراتيجية طويلة المدى والصحيحة. وفي الوقت ذاته فإن الإصلاحات المنفذة في المجال الاقتصادي والنزاهة ومحاربة الفساد والرشوة تعطي ثمارها أيضا. وحولت الى الخزينة 4ر1 مليار مانات إضافيا خارج التوقعات بفضل أجهزة الضرائب فقط وننفذ تدابير اجتماعية واسعة باستخدام هذه الأموال. وتزداد الرواتب والمعاشات التقاعدية والمنح ازديادا بالغا ابتداء من 1 يناير وحجم هذه الحزمة الاجتماعية التي تشمل على مليونين و100 ألف شخص 5ر1 مليار مانات. وانظروا أن أجهزة الضرائب جلبت الى الخزينة 4ر1 مليار مانات خارج التوقعات إضافيا وكلها وبزيادة موجهة الى معالجة الشؤون الاجتماعية. وقد كنت أقول سابقا ومرارا اننا نوجه قبل كل شيء كل مال مجموع إضافيا الى المشاريع الاجتماعية. وفي الوقت ذاته فإن الاعمال المنجزة في الأراضي المحررة اعمال موالية للاجتماعية أيضا. لأن غالبية تلك الاعمال هي ذات طابع اجتماعي وتستهدف الى ارجاع اللاجئين والمشردين والنازحين قسرا السابقين الى تلك الأراضي بالضرورة.

واعتبر أن نتائج حسنة حُصل عليها في مكافحة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 هذا العام والحائجة تحت السيطرة الكاملة. أذربيجان من البلدان النادرة التي تحظى بالأوضاع المقبولة في هذا المجال. وفي الوقت عينه تساعدنا سياسة التطعيم واسعة النطاق المنظمة واعمال التطعيم أيضا. حوالي 50 في المائة من الأهالي تلقوا التطعيم بالجرعتين. وفيما يخص الأهالي من الفئة العمرية الزائدة عن 18 عاما فيبلغ هذا الرقم 62 في المائة. وحقنت أكثر من 11 مليون جرعة من التطعيم عامة وسنكافح هذه المصيبة في العام الجديد أيضا.

وسنحتفل عام 2022م الذكرى السنوية الـ270 لمدينة شوشا. وقد وضع الخان بناه علي قاعدة شوشا عام 1752م وسنحتفل العام المقبل هذا اليوبيل احتفالا عظيما. واخذا بعين الاعتبار هذا التاريخ المجيد وبغية تسريع إعادة بناء وإصلاح واعمار وتأهيل شوشا أنادي العام الجديد بعام شوشا.

كما تعرفون أن اليوم يوم تضامن أذربيجانيي العالم. وأنا على يقين من أن أذربيجانيي العالم يحتفلون بهذا العيد بحماسة كبيرة. وهذه هي المرة الثانية يحتفلون به بحماسة عالية. لأنني اعرف أن فترة الاحتلال والشؤون المتعلقة بالاحتلال كانت تؤذي الاذربيجانيين المقيمين في الخارج إيذاء كبيرا. لأنني وطيد الثقة في أن نظرات متكبرة للأرمن في مختلف البلدان كانت تؤلمهم جدا. والحين قد تغيرت الأوضاع جذريا. ولم نك متكبرين ابدا ولكننا كنا نشعر دائما بقوتنا. وأنا على يقين اليوم أن أذربيجانيي العالم متجولون ووجوههم البيضاء ويفتخرون عن حق وصواب بأذربيجان وطنهم التاريخي.

أبناء الجلدة الأعزاء، كما ذكرت أتى هذا العام نجاحا بالنسبة لبلدنا. وأنا متأكد من أن يأتي عام 2022م ناجحا أيضا. لأن التوحد والتضامن والأجواء الطيبة الموجودة في البلد ستضمن لنا هذه الحقائق. وأما أنا بوجهي رئيسا وكوني قائدا اعلى للقوات المسلحة فأقوم قائما في حماية مصالح أذربيجان دائما ولا ادخر من جهدي إلا وسأبذلها في سبيل تنمية بلدنا الشاملة وزيادة قدراته العسكرية وتحسين ظروف معيشة مواطنيه.

وأهنئكم قلبيا. كل عام وأنتم بخير!