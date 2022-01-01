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    ضبط 3 بنادق صيد كانت تحتفظ غير قانوني لدى المواطنين خلال اليوم

    ٠١.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٠٦]

    باكو، 1 يناير، أذرتاج

    تواصل أجهزة انفاذ القانون عمليات البحث والتحري والرصد بغية ضبط الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير قانوني.

    قالت الداخلية في بيان إن عمليات البحث والتحري والرصد المنجزة على أساس بلاغات ومعلومات تلقتها اسفرت عن ضبط 3 بنادق صيد مختلفة الطراز والانواع كان يحتفظ عليها احتفاظا غير قانوني لدى المواطنين من سكان مختلف محافظات الجمهورية 31 ديسمبر.

     

     

    AZERTAG.AZ :ضبط 3 بنادق صيد كانت تحتفظ غير قانوني لدى المواطنين خلال اليوم
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    ضبط 3 بنادق صيد كانت تحتفظ غير قانوني لدى المواطنين خلال اليوم