الرئيس إلهام علييف ينادي عام 2022م بـ "عام شوشا"

باكو، 1 يناير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في نداء وجهه بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة إننا نحتفل عام 2022م الذكرى السنوية الـ270 لمدينة شوشا. وقد وضع الخان بناه علي قاعدة شوشا عام 1752م وسنحتفل العام المقبل هذا اليوبيل احتفالا عظيما. واخذا بعين الاعتبار هذا التاريخ المجيد وبغية تسريع إعادة بناء وإصلاح واعمار وتأهيل شوشا أنادي العام الجديد بعام شوشا.

وتابع الرئيس علييف أنه تعرفون أن اليوم يوم تضامن أذربيجانيي العالم. وأنا على يقين من أن أذربيجانيي العالم يحتفلون بهذا العيد بحماسة كبيرة. وهذه هي المرة الثانية يحتفلون به بحماسة عالية. لأنني اعرف أن فترة الاحتلال والشؤون المتعلقة بالاحتلال كانت تؤذي الاذربيجانيين المقيمين في الخارج إيذاء كبيرا. لأنني وطيد الثقة في أن نظرات متكبرة للأرمن في مختلف البلدان كانت تؤلمهم جدا. والحين قد تغيرت الأوضاع جذريا. ولم نك متكبرين ابدا ولكننا كنا نشعر دائما بقوتنا. وأنا على يقين اليوم أن أذربيجانيي العالم متجولون ووجوههم البيضاء ويفتخرون عن حق وصواب بأذربيجان وطنهم التاريخي.