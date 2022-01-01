الرئيس إلهام علييف: نلنا جميع الأغراض المنوطة خلال عام 2021م

باكو، 1 يناير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في نداء وجهه بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة إنه قد مضى عام 2021م. وكان عام 2021م ناجحا بالنسبة بلدنا. وقد نلنا جميع الأغراض المنوطة خلال العام. وتطور أذربيجان بنجاح ويشتهر اليوم أذربيجان كبلد أقوى عبر العالم.

وأكد الرئيس علييف على أننا عززنا موقفنا لدى المحافل الدولية. وازداد نفوذنا الدولي ومارسنا فعاليات بنجاح ضمن عدة منظمات دولية. كما تعرفون دافعنا بوجهنا رئيسا لمنظمة حركة عدم الانحياز عن مصالح جميع الأعضاء ودافعنا عن معايير القانون الدولي ومبادئه وليس من باب الصدفة أن جميع البلاد الأعضاء لدى حركة عدم الانحياز مددت رئاسة أذربيجان لمدة سنة أخرى بالإجماع. ثاني أكبر منظمة بعد الأمم المتحدة تتضمن 120 عضو قد عبرت عنن دعمها للمرة الأخرى لأذربيجان وبالإجماع.

واضاف الرئيس الأذربيجاني أننا استكملنا هذا العام رئاستنا بنجاح في المجلس التركي. تعرفون أن منظمة الدول التركية أسست في اجتماع القمة المنظم في شهر نوفمبر وهذه المنظمة كانت دائما تؤيد بعمل أذربيجان المحق مثل حركة عدم الانحياز وأعربت دائما عن الدعم إبان النزاع الأرميني الأذربيجاني وعُبر عن التهاني باسم جميع البلاد الأعضاء لأذربيجان خلال اجتماع القمة الأخير بمناسبة تحرير أراضينا.