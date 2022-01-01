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    الرئيس علييف: علاقاتنا المتطورة بنجاح مع الدول المجاورة مبنية على الصداقة والتعاون

    ٠١.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٢٧]

    باكو، 1 يناير، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف في نداء وجهه بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة إن علاقاتنا مع الدول المجاورة قد تطورت بنجاح. وهذه العلاقات مبنية تقليديا على الصداقة والتعاون. وبيان شوشا الموقع عليه هذا العام مع تركيا يرفع العلاقات التركية الأذربيجاني الى مستوى التحالف رسميا والحال انها كانت بالفعل علاقات التحالف بيد انها قد صُدق عليها رسميا والبتة توقيع هذا البيان في مدينة شوشا يكتسب معنى خاصا.

    وتابع الرئيس علييف أن علاقاتنا مع روسيا تتطور بنجاح. وأنا على يقين من أن علاقاتنا مع روسيا هو الاخر سوف ترفع الى مستوى اعلى رسميا في الحقبة التالية.

    واضاف أنه مع سائر الجيران وإيران وجورجيا تطورت علاقات الصداقة والشراكة على أساس اتصالات دائمة وتبادل الآراء تطورا مزيدا وقد أخذت منصة تعاون متعددة الأطراف في المنطقة تتشكل والبتة هذا يستجيب لمصالحنا.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف: علاقاتنا المتطورة بنجاح مع الدول المجاورة مبنية على الصداقة والتعاون
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