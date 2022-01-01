الرئيس إلهام علييف: آمل في إقامة علاقات جوار مع أرمينيا أيضا ذات يوم

باكو، 1 يناير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في نداء وجهه بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة إنني عندما كنت اتحدث عن الجيران طبعا ما كنت اضم أرمينيا في تصنيف البلاد من هذا القبيل ولا اضمها اليوم.

واضاف الرئيس علييف ولكنني آمل في إقامة علاقات جوار مع أرمينيا أيضا يوما من الأيام. وعلى كل حال يمكن لأرمينيا هي الأخرى أن تزيد من دورها الإقليمي بقبول نتائج حرب قراباغ الثانية. وعلى كل حال فإن اللقاءات المنعقدة في سوتشي وبروكسل شهري نوفمبر وديسمبر باعثة للآمال فإني من الآملين في أن الاتفاقيات التي تُوصل اليها خلال تلك اللقاءات ستجد عكسها في ارض الواقع عام 2022م.