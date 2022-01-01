الرئيس إلهام علييف: يتعارف شعب أذربيجان عبر العالم كشعب مظفر وأما دولة أذربيجان فبلدا مظفرا

باكو، 1 يناير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في نداء وجهه بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة إنه ينبغي لنا ألا ننسى حرب قراباغ الثانية ابدا. وألا ننسى الاعمال الوحشية المرتكبة فترة الاحتلال ولن ننسى.

وتابع الرئيس علييف إننا نحيي ذكرى شهدائنا في قلوبنا الى الابد. ورحم الله جميع شهدائنا حيث بفضل بسالتهم وشجاعة ألوف وعشرات الاف من جنود أذربيجان وضباطه واحترافهم قد وضعنا الحد على الاحتلال وحررنا أراضينا الام وحققنا الانتصار التاريخي وسيبقى هذا النصر في تاريخنا الى الابد. وقد أخذ يتعارف شعب أذربيجان عبر العالم كشعب مظفر وأما دولة أذربيجان كبلد مظفر. ويجب أيضا أن ابلغ أن الدعم والاحترام التقليديين المقدمين الى أذربيجان قد ازداد هذا العام ويرجع سبب ذلك في الغالب الى نصرنا في حرب قراباغ الثانية والتزامنا بجميع قواعد الحرب في اثناء الحرب وتصرفنا تصرفا كريما عقب الحرب.