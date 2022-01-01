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    الرئيس علييف: سنواصل زيادة وتعزيز قوتنا العسكرية

    ٠١.٠١.٢٠٢٢ [١٣:٤١]

    باكو، 1 يناير، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف في نداء وجهه بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة إنا سنواصل زيادة وتعزيز قوتنا العسكرية أيضا. وقد اتخذت خطوات فعلية في هذا المجال عام 2021م واشتريت الأسلحة والمعدات الحديثة وستشترى. وفي الوقت عينه، يلقى عمل انشاء واعداد وحداتنا العسكرية أهمية كبيرة.

    وشدد الرئيس علييف على أن حرب قراباغ الثانية قد رأى جميع العالم خلالها قوة أذربيجان العسكرية حيث أن قوات وزارة الدفاع الخاصة قد ذاع صيتها عبر العالم وأصبحت بسالتها وتفاديها واحترافها ملحمة. ويجب أن ابلغ كذلك أن أذربيجان قد أنشئت فيه وحدة عسكرية جديدة وهي قوات الكوماندوس. قوات الكوماندوس هذه على استعداد لتنفيذ اية مهمة عسكرية وعددها قيد الازدياد دون انقطاع وستزداد. وبذلك فإن انشاء وحدة مسلحة عسكرية مرنة ومهنية وذات إمكانات كبيرة جدا يسعنا القول بأنا يجب أن نكون على استعداد مستمر لحماية أراضينا وحدودنا. وقد أظهرت الحوادث بعضها الواقعة على الحدود الارمينية الأذربيجانية عام 2021م أن أذربيجان تملك كل تفوق ويسيطر على الأوضاع.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف: سنواصل زيادة وتعزيز قوتنا العسكرية
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