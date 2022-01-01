الرئيس إلهام علييف: جميع العالم قد قبل نتائج حرب قراباغ الثانية

باكو، 1 يناير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في نداء وجهه بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة إن منظمة التعاون الإسلامي منظمة دولية تؤيد بموقف أذربيجان المحق تقليديا. وقد شعرنا بهذا الدعم هذا العام أيضا حيث أشيد بفعاليات منظمة التعاون الإسلامي من اجل الاجبار على قبول نتائج الحرب عقب الحرب.

واوضح الرئيس علييف قائلا إنه في الوقت ذاته كانت لي زيارة ناجحة للناتو والاتحاد الأوروبي. وقد اتخذت الناتو دائما في اجتماعات القمة لها قرارات تؤيد بسيادة أذربيجان وسلامة أراضيه. وتُبنيت هذه القرارات في اجتماعات القمة التسعة. وأعرب عن هذا الدعم هذه المرة أيضا. والوثيقة الختامية المتخذة في نتائج اجتماع القمة للشراكة الشرقية للاتحاد الأوروبي تؤيد مرة أخرى بوحدة أراضي البلدان وسيادتها.

واضاف أني أعني أن جميع العالم قد قبل نتائج حرب قراباغ الثانية. واعتبر أن التطورات الجارية عقب الحرب قد برهنت مرة أخرى عبر العالم اننا كنا محقين. ولذلك أهمية بالغة. لأن التهم التي لا أساس لها كانت تروج خلال حرب قراباغ الثانية ضدنا. ولم يجد أي من تلك التهم التي ما كان لها أي أساس من تصديق على ارض الواقع والفترة ما بعد الحرب قد أظهرت ذلك مرة أخرى. فلذلك، من الممكن أن يعدّ الاجبار على قبول الحقائق ما بعد الحرب وحقائق الحرب نفسها كحدث مهم جدا من حيث السياسة.