الرئيس علييف: ومهمتنا الرئيسية إعادة اللاجئين والمشردين والنازحين قسرا السابقين الى مسقط رؤوسهم عاجلا وسننال ذلك

باكو، 1 يناير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في نداء وجهه بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة إنه أطلقت اعمال إعادة البناء والاعمار والإصلاح والتأهيل الشاملة على الأراضي المحررة هذا العام. ويسعني القول بأن اعمال إعادة البناء والاعمار والإصلاح والتأهيل بهذه السرعة لم تمارس أبدا في أي مكان بعد الحروب في تاريخ الحروب العالمية. ويُبلغ مواطنو أذربيجان نظاميا حول هذه الاعمال. وإذا اخذت أنا في التحدث عن هذا لزمني عدة ساعات من الوقت وكل شيء بين أيدينا.

وشدد الرئيس علييف على أن مهمتنا الرئيسية إعادة اللاجئين والمشردين والنازحين قسرا السابقين الى مسقط رؤوسهم عاجلا وسننال ذلك.

وفي الوقت ذاته تلاحظ تنمية في جميع انحاء أذربيجان. وتنفذ برامج التنمية الإقليمية بنجاح. وبفضل الزيارات الكثيرة للأقاليم هذا العام بذلتُ جهودا من اجل الكشف عن فرص إضافية وزياراتي لها طابع انتظامي. وقد قمت بـ47 زيارة لأقاليم أذربيجان هذا العام ومنها 32 زيارة للأراضي المحررة. ومدينة شوشا زرتها 7 مرات. وأطلقنا اعمال البناء والاعمار والتأهيل في شوشا وتقام أوسع اعمال البناء والاعمار في مدينة شوشا طبعا من بين الأراضي المحررة. وفي الوقت ذاته تقام اعمال واسعة النطاق في سائر المدن والقرى وستقام.