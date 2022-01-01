  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس علييف: ومهمتنا الرئيسية إعادة اللاجئين والمشردين والنازحين قسرا السابقين الى مسقط رؤوسهم عاجلا وسننال ذلك

    ٠١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٠٤]

    باكو، 1 يناير، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف في نداء وجهه بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة إنه أطلقت اعمال إعادة البناء والاعمار والإصلاح والتأهيل الشاملة على الأراضي المحررة هذا العام. ويسعني القول بأن اعمال إعادة البناء والاعمار والإصلاح والتأهيل بهذه السرعة لم تمارس أبدا في أي مكان بعد الحروب في تاريخ الحروب العالمية. ويُبلغ مواطنو أذربيجان نظاميا حول هذه الاعمال. وإذا اخذت أنا في التحدث عن هذا لزمني عدة ساعات من الوقت وكل شيء بين أيدينا.

    وشدد الرئيس علييف على أن مهمتنا الرئيسية إعادة اللاجئين والمشردين والنازحين قسرا السابقين الى مسقط رؤوسهم عاجلا وسننال ذلك.

    وفي الوقت ذاته تلاحظ تنمية في جميع انحاء أذربيجان. وتنفذ برامج التنمية الإقليمية بنجاح. وبفضل الزيارات الكثيرة للأقاليم هذا العام بذلتُ جهودا من اجل الكشف عن فرص إضافية وزياراتي لها طابع انتظامي. وقد قمت بـ47 زيارة لأقاليم أذربيجان هذا العام ومنها 32 زيارة للأراضي المحررة. ومدينة شوشا زرتها 7 مرات. وأطلقنا اعمال البناء والاعمار والتأهيل في شوشا وتقام أوسع اعمال البناء والاعمار في مدينة شوشا طبعا من بين الأراضي المحررة. وفي الوقت ذاته تقام اعمال واسعة النطاق في سائر المدن والقرى وستقام.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف: ومهمتنا الرئيسية إعادة اللاجئين والمشردين والنازحين قسرا السابقين الى مسقط رؤوسهم عاجلا وسننال ذلك
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٢٤]
    رئيس أذربيجان: أنا بوجهي رئيسا وكوني قائدا اعلى للقوات المسلحة فأقوم قائما في حماية مصالح أذربيجان دائما
    ٠١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:١٦]
    الرئيس إلهام علييف: الحائجة تحت السيطرة الكاملة في أذربيجان
    ٠١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:١٣]
    الرئيس علييف: التنمية الاقتصادية نصب اعيننا نتيجة لتنفيذ الاستراتيجية طويلة المدى والصحيحة
    ٠١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:١١]
    الرئيس إلهام علييف: اقتصاد أذربيجان ازداد بنسبة 3ر5 في المائة خلال الـ11 شهرا من العام الحالي
    الرئيس علييف: ومهمتنا الرئيسية إعادة اللاجئين والمشردين والنازحين قسرا السابقين الى مسقط رؤوسهم عاجلا وسننال ذلك