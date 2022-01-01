الرئيس إلهام علييف: اقتصاد أذربيجان ازداد بنسبة 3ر5 في المائة خلال الـ11 شهرا من العام الحالي

باكو، 1 يناير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في نداء وجهه بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة إنه يجب أن يتطور اقتصادنا بنجاح لأجل التوصل الى انجاز هذه الاعمال كلها. ويعرف الجميع سواء في أذربيجان ام في العالم أن أذربيجان تنجز هذه الاعمال بوحدها بدون تلقي مانات واحدة ودولار واحدة عن أحد. وتقام جميع الاعمال المنجزة في الأراضي المحررة على حساب ميزانية دولة أذربيجان.

وأكد الرئيس علييف على أننا لم نتلق أي دعم او مساعدة واي قرض وننجز هذه الاعمال على حساب قوتنا نحن فقط. والبتة، إذا ما جرت التنمية الاقتصادية بسرعة لم يكن من الممكن انجاز هذه الاعمال بهذه السرعة. ونتيجة للأعمال المنجزة يمكن القول بأننا وضعنا قدما على فترة ما بعد الازمة. حيث أن اقتصاد أذربيجان ازداد بنسبة 3ر5 في المائة خلال الـ11 شهرا من العام الحالي وأما الاقتصاد غير النفطي فبنسبة 4ر6 في المائة بينما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5ر5 في المائة والصناعة غير النفطية بنسبة 7ر20 في المائة. وازدادت احتياطاتنا بالعملة الأجنبية قدر 2ر2 ملياري دولار. والفائض الإيجابي لعلاقاتنا التجارية 4ر9 مليارات دولار. ودين الدولة الخارجية لا تشكل سوى 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وانخفضت دين الدولة الخارجية خلال العام الحالي سواء في الأرقام الحقيقية ام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.