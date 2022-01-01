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    الرئيس علييف: التنمية الاقتصادية نصب اعيننا نتيجة لتنفيذ الاستراتيجية طويلة المدى والصحيحة

    ٠١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:١٣]

    باكو، 1 يناير، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف في نداء وجهه بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة إن هذه المؤشرات يمكن لأي بلد أن يفتخر بها ولكن هذا بالنسبة لنا امر طبيعي. لان شعب أذربيجان يرى أن التنمية الاقتصادية نصب اعيننا نتيجة لتنفيذ الاستراتيجية طويلة المدى والصحيحة. وفي الوقت ذاته فإن الإصلاحات المنفذة في المجال الاقتصادي والنزاهة ومحاربة الفساد والرشوة تعطي ثمارها أيضا. وحولت الى الخزينة 4ر1 مليار مانات إضافيا خارج التوقعات بفضل أجهزة الضرائب فقط وننفذ تدابير اجتماعية واسعة باستخدام هذه الأموال.

    واشار الرئيس علييف الى انه تزداد الرواتب والمعاشات التقاعدية والمنح ازديادا بالغا ابتداء من 1 يناير وحجم هذه الحزمة الاجتماعية التي تشمل على مليونين و100 ألف شخص 5ر1 مليار مانات. وانظروا أن أجهزة الضرائب جلبت الى الخزينة 4ر1 مليار مانات خارج التوقعات إضافيا وكلها وبزيادة موجهة الى معالجة الشؤون الاجتماعية. وقد كنت أقول سابقا ومرارا اننا نوجه قبل كل شيء كل مال مجموع إضافيا الى المشاريع الاجتماعية. وفي الوقت ذاته فإن الاعمال المنجزة في الأراضي المحررة اعمال موالية للاجتماعية أيضا. لأن غالبية تلك الاعمال هي ذات طابع اجتماعي وتستهدف الى ارجاع اللاجئين والمشردين والنازحين قسرا السابقين الى تلك الأراضي بالضرورة.

     

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