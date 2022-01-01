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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: الحائجة تحت السيطرة الكاملة في أذربيجان

    ٠١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:١٦]

    باكو، 1 يناير، أذرتاج

    قال الرئيس إلهام علييف في نداء وجهه بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة إني اعتبر أن نتائج حسنة حُصل عليها في مكافحة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 هذا العام والحائجة تحت السيطرة الكاملة. أذربيجان من البلدان النادرة التي تحظى بالأوضاع المقبولة في هذا المجال.

    واوضح الرئيس علييف قائلا إنه وفي الوقت عينه تساعدنا سياسة التطعيم واسعة النطاق المنظمة واعمال التطعيم أيضا. حوالي 50 في المائة من الأهالي تلقوا التطعيم بالجرعتين. وفيما يخص الأهالي من الفئة العمرية الزائدة عن 18 عاما فيبلغ هذا الرقم 62 في المائة. وحقنت أكثر من 11 مليون جرعة من التطعيم عامة وسنكافح هذه المصيبة في العام الجديد أيضا.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: الحائجة تحت السيطرة الكاملة في أذربيجان
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