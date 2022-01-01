رئيس أذربيجان: أنا بوجهي رئيسا وكوني قائدا اعلى للقوات المسلحة فأقوم قائما في حماية مصالح أذربيجان دائما

باكو، 1 يناير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في نداء وجهه بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العالم وعيد رأس السنة إني كما ذكرت أتى هذا العام نجاحا بالنسبة لبلدنا. وأنا متأكد من أن يأتي عام 2022م ناجحا أيضا.

واوضح الرئيس علييف انه لأن التوحد والتضامن والأجواء الطيبة الموجودة في البلد ستضمن لنا هذه الحقائق. وأما أنا بوجهي رئيسا وكوني قائدا اعلى للقوات المسلحة فأقوم قائما في حماية مصالح أذربيجان دائما ولا ادخر من جهدي إلا وسأبذلها في سبيل تنمية بلدنا الشاملة وزيادة قدراته العسكرية وتحسين ظروف معيشة مواطنيه.

وأهنئكم قلبيا. كل عام وأنتم بخير!