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    الداخلية: لم يسمح لـ 8 أشخاص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 167 حفلة زفاف خلال الأمس

    ٠١.٠١.٢٠٢٢ [١٤:٢٦]

    باكو، 1 يناير، أذرتاج

    راقب موظفو وزارة الداخلية بالتعاون مع موظفي وكالة الأمن الغذائي وجهاز الضرائب لدى وزارة الاقتصاد على 167 حفلة زفاف في العاصمة باكو وسائر مناطق الجمهورية خلال 31 ديسمبر.

    قالت الداخلية في بيان إن المراقبات شملت على 165 حفلة زفاف منظمة لدى قصور الزفاف و حفلتي زفاف منظمتين في الهواء الطلق لدى فناءي البيتين الخاصين.

    واسفرت عمليات المراقبة عن تغريم شخصين بالمادة الـ211 لقانون المخالفات الإدارية (مخالفة النظام المضاد للوباء وأنظمة النظافة الصحية والحجر الصحي) لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على حفلات الزفاف.

    واسفرت عمليات المراقبة عن عدم السماح لـ 8 أشخاص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم.

     

     

    AZERTAG.AZ :الداخلية: لم يسمح لـ 8 أشخاص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم
    نتائج المراقبة على 167 حفلة زفاف خلال الأمس
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    الداخلية: لم يسمح لـ 8 أشخاص بحضور حفلات الزفاف لعدم وجود جوازات كوفيد 19 لهم نتائج المراقبة على 167 حفلة زفاف خلال الأمس