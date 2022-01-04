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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٠:٥‎٧]

    باكو، 4 يناير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 يناير كانون الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0166

    أورو EUR 1 1.9265

    دولار أسترالي AUD 1 1.2337

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6733

    ريال برازيلي BRL 1 0.2986

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1065

    كرون دنماركي DKK 1 0.2591

    لاري جورجي GEL 1 0.5489

    روبي هندي INR 1 0.0228

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218

    دولار كندا CAD 1 1.329

    دينار الكويت KWD 1 5.6168

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4076

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0826

    جنيه مصري EGP 1 0.1082

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0959

    كرون النرويج NOK 1 0.1933

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4191

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0229

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3793

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2575

    ريال السعودية SAR 1 0.4529

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.151

    دولار تايوان TWD 1 0.0615

    ليرة تركيا TRY 1 0.1329

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0625

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1631

    كرون التشيك CZK 1 0.0773

    يوان الصين CNY 1 0.2669

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2925

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5446

    كرون السويد SEK 1 0.1881

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8564

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1434

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.4774

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2002

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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