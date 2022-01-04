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    أذربيجان: تسجيل 273 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 576 مصاب ووفاة 8 مصابين في 3 يناير

    ٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١١:٠١]

    باكو، 4 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 273 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 576 مصاب هذا المرض وتوفي 8 مصابين بالفيروس في 3 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 617 ألف و952 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 601 ألف و645 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و383 مريض منهم ويستمر علاج 7 آلاف و924 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 273 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 576 مصاب ووفاة 8 مصابين في 3 يناير
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