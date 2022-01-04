المبعوث الخاص للرئيس: إعداد مشروع ببناء ملعب لكرة القدم بسعة 15 ألف مقعد في أغدام المحررة
AzerTAg.az
٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١١:٢٧]
أغدام المحررة، 4 يناير، أذرتاج
قال المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني لدى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني المنضمة الى منطقة قراباغ الاقتصادية باستثناء محافظة شوشا المحررة أمين حسينوف إن اعمال اعداد مشروع ملعب لكرة القدم جديد بسعة 15 ألف مقعد أطلقت في مدينة أغدام المحررة مضيفا أن الملعب الجديد سيبنى في مكان بالمدينة يملك إمكانات اكثر واوسع من حيث البنية التحتية بدلا من مكانه السابق لدى مجمع عمارة خان بناه علي.
وأوضح حسينوف أن الملعب يكون جزء من الحي الرياضي الخاص بجانب سائر المنشآت الرياضية المغلقة والمفتوحة مع مدرسة متوسطة رياضية ومعسكر رياضي صيفي للأطفال وغيرها.
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