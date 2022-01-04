أذربيجان: تطعيم 80 جرعة من لقاح كورونا في 3 يناير

باكو، 4 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 80 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 3 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 18 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و55 شخصا ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 7 أشخاص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و346 ألف و365 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و169 ألف و419 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و676 ألف و664 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و500 ألف و282 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.