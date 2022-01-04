المبعوث الخاص للرئيس: نبني منطقة تاريخية ثقافية وسط مدينة أغدام المحررة

أغدام المحررة، 4 يناير، أذرتاج

قال المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني لدى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني المنضمة الى منطقة قراباغ الاقتصادية باستثناء محافظة شوشا المحررة أمين حسينوف إن مشروع مدينة أغدام المحررة يتضمن بناء منطقة تاريخية ثقافية وسط المدينة على مساحة 5ر22 هيكتارا تحتضن مجمع عمارة الخان بناه علي ومتحف الخبر ومسرح الدراما ومجمعي متحفي الاحتلال الأرميني والنصر.

وأوضح حسينوف أن متحف الاحتلال الأرميني يبنى في طرف من المساحة وفي طرفها المقابل متحف النصر وبينهما حديقة تذكارية على مساحة 18 هيكتارا تحت الهواء الطلق.

وشدد حسينوف على أن جميع المدينة مهما نعيد بناءها على النحو الحديث فإن الحديقة التذكارية سنحتفظ فيها على جميع المباني المدمرة والخراب والدمار كما هي لنقلها الى الأجيال القادمة كيلا تنساها وتعرف على كل ما عانى الشعب الأذربيجاني من المآسي والكوارث المرتكبة على يد العدو اللعين بجانب تذكير تلك الخراب والدمار جميع من يشهدها مدى وخامة وألم الحرب والجرائم الحربية.

وقال حسينوف إن الحديقة التذكارية ستبلغ من زارها جميع المعلومات عن حربي قراباغ الأولى والثانية مع معلومات مسموعة ومرئية ومصورة حول مجزرة خوجالي أبشع جرائم الإنسانية في القرن العشرين واحتلال أغدام وسائر أراضي أذربيجان واحوالها خلال 27 سنة من النكبة الاحتلالية الارمينية.

وزاد أن الزائر يختتم زيارته الى نهاية الحديقة بمتحف النصر وميدان علم الدولة وملعب النصر لترمز هذه الأماكن الى انتصارنا المجيد خلال حرب الـ44 يوما الوطنية مع الإشارة الى كيفية تحرير كل قرية وكل مدينة عن طريق صور ومقاطع فيديو وثائقية.