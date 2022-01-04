باكو، 4 يناير، أذرتاج سرّ مسرح نخجوان الدولي للأطفال باسم محمد تقي صدقي صغار السكان بمسرحية "الذئب الماكر". وقبل الأطفال شخصيات مجازية واستعارية في المسرحية من المعز والأرنب والذئب والثعلب والدب والديك وغيرها باهتمام كبير.

AZERTAG.AZ : مسرح نخجوان الدولي للأطفال قدم مسرحية "الذئب الماكر" – صور

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