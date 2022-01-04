زيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 44 %

باكو، 4 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

ارتفعت صادرات المنتجات غير النفطية في أذربيجان بنسبة 44 في المائة خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 وبلغت 720.8 مليون دولار.

وفقا لعدد ديسمبر من "مراجعة الصادرات"، بلغت صادرات أذربيجان 19.8 مليار دولار خلال 11 شهرا من العام الجاري (في القطاع غير النفطي - 2.4 مليار دولار).

ارتفع إنتاج الفاكهة والخضروات بمقدار 258.8 ألف دولار خلال أشهر يناير – نوفمبر من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 549.8 مليون دولار.

بلغت الصادرات غير النفطية من الغزول القطنية 3.4 مرة خلال الفترة المماثلة والمعادن الحديدية ومنتجاتها 2.3 مرة والمنتجات الكيماوية 2.7 مرة وألياف القطن 70.2 في المائة والسكر 29.8 في المائة والألمنيوم ومنتجات الألمنيوم وبلغت الزيادة 69.3 في المائة في المنتجات.