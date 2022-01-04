وزير الدفاع الاذربيجاني يتفقد القاعدة العسكرية للقوات الخاصة
AzerTAg.az
٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]
باكو، 4 يناير (أذرتاج)
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وزير الدفاع الاذربيجاني اللواء ذاكر حسنوف والقياديين الآخرين في الوزارة تفقدوا في 4 يناير القاعدة العسكرية للقوات الخاصة.
تفقد الوفد الوزاري سير اعمال الانشاء في عدد من المنشآت في ارض القاعدة العسكرية.
استقبل قائد القوات الخاصة الجنرال حكمت ميرزايف وزيرَ الدفاع بالتحية العسكرية واحاطه علما بالأعمال المقامة فيها.
وقدم وزير الدفاع هدايا قيمة الى عدد من العسكريين المتميزين في الخدمة.
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