  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزير الدفاع الاذربيجاني يتفقد القاعدة العسكرية للقوات الخاصة

    ٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٣٨]

    باكو، 4 يناير (أذرتاج)

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وزير الدفاع الاذربيجاني اللواء ذاكر حسنوف والقياديين الآخرين في الوزارة تفقدوا في 4 يناير القاعدة العسكرية للقوات الخاصة.

    تفقد الوفد الوزاري سير اعمال الانشاء في عدد من المنشآت في ارض القاعدة العسكرية.

    استقبل قائد القوات الخاصة الجنرال حكمت ميرزايف وزيرَ الدفاع بالتحية العسكرية واحاطه علما بالأعمال المقامة فيها.

    وقدم وزير الدفاع هدايا قيمة الى عدد من العسكريين المتميزين في الخدمة.

     

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع الاذربيجاني يتفقد القاعدة العسكرية للقوات الخاصة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٨:٤١]
    وزيرا الدفاع الأذربيجاني والجورجي يوقعان على خطة التعاون الثنائي لعام 2022م – صور
    ١٨.١٢.٢٠٢١ [١٦:٢٠]
    تشغيل منشآت عسكرية في محافظتي كلبجار ولاتشين
    ١٤.١٢.٢٠٢١ [١٢:٢٩]
    وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية قونيبايا لمحافظة كلبجر (فيديو)
    ١٣.١٢.٢٠٢١ [١١:٢٨]
    وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية نبيلر لمحافظة كلبجر (فيديو)
    وزير الدفاع الاذربيجاني يتفقد القاعدة العسكرية للقوات الخاصة وزير الدفاع الاذربيجاني يتفقد القاعدة العسكرية للقوات الخاصة وزير الدفاع الاذربيجاني يتفقد القاعدة العسكرية للقوات الخاصة وزير الدفاع الاذربيجاني يتفقد القاعدة العسكرية للقوات الخاصة وزير الدفاع الاذربيجاني يتفقد القاعدة العسكرية للقوات الخاصة وزير الدفاع الاذربيجاني يتفقد القاعدة العسكرية للقوات الخاصة