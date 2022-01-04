العثور على الاسلحة والذخائر في الاراضي المحررة من الاحتلال

باكو، 4 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

تتواصل عمليات كشف وضبط الاسلحة والذخائر التي تركها الجيش الارميني في الاراضي الاذربيجانية المحررة من الاحتلال خلال الحرب الوطنية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن القسم الاقليمي لوزارة الداخلية في محافظة برده انه خلال العام الماضي عثر موظفو الشرطة اثناء عمليات جارية في المواقع الحربية المتروكة بالأراضي المحتلة من قبل الجيش الارمني 225 رشاشة و102 راجمة للقنابل و68 رشاشة و64 دبابة وأنظمة صواريخ مضادة للأفراد و10 مدافع هاون و8 أنظمة دفاع جوي و721 قنبلة يدوية و129 لغم وعشرات الآلاف من القذائف وخراطيش من عيارات مختلفة وذخيرة أخرى.