أذربيجان: تسجيل 413 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 674 مصاب ووفاة 15 مصابا في 4 يناير
AzerTAg.az
٠٤.٠١.٢٠٢٢ [١٨:٤٥]
باكو، 4 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)
سجلت إصابة 413 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 674 مصاب هذا المرض وتوفي 15 مصابا بالفيروس في 4 يناير.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 618 ألف و365 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 602 ألف و319 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و398 مريض منهم ويستمر علاج 7 آلاف و648 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 6 آلاف و555 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و889 ألف و656 فحص طبي.
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