أذربيجان: تطعيم 183 جرعة من لقاح كورونا في 4 يناير

باكو، 4 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 183 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 4 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 12 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و96 شخصا ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 75 شخصا الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و346 ألف و548 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و169 ألف و431 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و676 ألف و760 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و500 ألف و357 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.