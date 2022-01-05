الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال أيام العطلة العيدية

باكو، 5 يناير، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها خلال أيام العطلة العيدية.

أفادت أذرتاج أن الاجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 176 حالة حريق و15 حالة حرجة وحالة حادث مروري وحالة محاولة انتحار تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق اخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة.

كما انقذت فرق الطوارئ خلال اليوم 27 شخصا وبينهم قاصران وشخص حاول الانتحار وسلمت جثث 3 اشخاص الى الجهات ذات الصلة.

وأجلت خلال عمليات مكافحة الحرائق 15 شخصا وتسمم 3 اشخاص من دخان الحرائق ونقلوا الى المشافي.