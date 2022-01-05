شرطة لنكران كشفت عن مصاب بعدوى كوفيد 19 غادر مسكنه – صورة

لنكران، 5 يناير، أذرتاج

موظفو شرطة محافظة لنكران يواصلون فعاليات المراقبة والاحترازية بغية التصدي لانتشار جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

قالت شرطة لنكران في بيان إن الموظفين كشفوا خلال جولات رصد عن مصاب بجائحة عدوى كورونا المستجد كوفيد 19 في الأماكن العامة واتضح أن المواطن ن/علييف من سكان مدينة لنكران عاصمة المحافظة المحدد له العلاج المنزلي الالزامي بسبب نتائج الفحص الطبي الايجابية غادر مسكنه قبل فترة العزلة الشخصية واحتجز وأعيد الى عنوان تلقيه العلاج.

ويجري التحقيق مع الحادث.