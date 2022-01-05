الرئيس إلهام علييف يعلن عام 2022 "عام شوشا"

باكو، 5 يناير (أذرتاج)

أصدر الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 5 يناير مرسوما بشأن إعلان عام 2022 "عام شوشا" في جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج ان مجلس الوزراء مكلف بإعداد خطة الفعاليات المتعلقة بـ"عام شوشا" وتنفيذها.

يجب الذكر ان شوشا تاج قره باغ مكان مقدس وعزيز الى قلب كل اذربيجاني والحب الى شوشا جزء لا يتجزأ من وجدان كل أبناء شعبنا الاذربيجاني.

بنيت مدينة شوشا عام 1752 بأمر من أمير قره باغ بناه علي خان. سنحتفل في هذا العام بذكرى مرور 270 عام على انشاء هذه المدينة التي لعبت دورا كبيرا في الحياة الثقافية التاريخية والعلمية في أذربيجان خاصة وجنوب القوقاز عامة.

احتلت القوات المسلحة لأرمينيا مدينة شوشا في 8 مايو عام 1992. وارتكبت فيها اعمال الدمار والنهب بحق مئات المعالم التاريخية والثقافية للشعب الاذربيجاني.

لكن الجيش الاذربيجاني حررها في 8 نوفمبر عام 2020 في حرب الـ44 يوما. بعد تحرير المدينة بدأت اعمال إعادة الإعمار والبناء في المدينة وتم تأسيس إدارة محمية مدينة شوشا.

تنفذ اليوم مشاريع عملاقة في إعمار المدينة منها إعداد الخطة العامة لمدينة شوشا في اقصر وقت ممكن وإعادة ترميم تمثال ومجمع ضريح الشاعر ملا بناه واقف وافتتاح متحف وبيت المطرب بلبل والملحن عزير حاجيبايلي وكذلك اعمال إعادة ترميم المعالم والآثار التاريخية والدينية والمعمارية فيها.

إن استئناف فعاليات مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي في مضمار شوشا وتنظيم أيام شعر واقف امام مقبرة الشاعر يظهر ان شوشا تنضم الى حياتها الثقافية المليئة بالإنجازات.