أذربيجان تؤيد قرار زيادة الإنتاج اليومي من "أوبك بلس" في فبراير بمقدار 400 ألف برميل

باكو، 5 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

أيدت أذربيجان قرار "أوبك بلس " (+OPEC) على زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا في فبراير / شباط لدعم الاستقرار والتوازن في سوق النفط العالمية في الاجتماع الـ24 لوزراء الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة ان "إعلان التعاون" الجديد ينص على زيادة الإنتاج اليومي من النفط الخام في أذربيجان بمقدار 7 آلاف برميل أخرى إلى 668 ألف برميل في شهر فبراير من عام 2022 والتزام خفض قدره 50 ألف برميل.

يذكر انه في الاجتماع التاسع عشر لوزراء "أوبك بلس" الذي عقد في يوليو من العام الماضي، تم اتخاذ قرار على زيادة الإنتاج اليومي من النفط الخام بمقدار 400 ألف برميل شهريا منذ أغسطس واستكمال التخفيضات البالغة 5.8 مليون برميل شهريا في سبتمبر عام 2022 وتمديد "اعلان التعاون" حتى نهاية العام الجاري بتعديل المستوى الأساسي لإنتاج النفط جزئيا اعتبارا من مايو.