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    اقتصاد


    صندوق النفط يبيع 989.1 مليون دولار في مزادات العملة في ديسمبر

    ٠٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٢]

    باكو، 5 ديسمبر / كانون الثاني، (أذرتاج)

    أعلن صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني عن حجم مبيعاته بالعملة الأجنبية في ديسمبر الماضي.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة لصندوق النفط الحكومي الأذربيجاني ان الصندوق باع خلال ديسمبر من العام الماضي 989.1 مليون دولار من الأموال من خلال العطاءات المنظمة.

    AZERTAG.AZ :صندوق النفط يبيع 989.1 مليون دولار في مزادات العملة في ديسمبر
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