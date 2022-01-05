صندوق النفط يبيع 989.1 مليون دولار في مزادات العملة في ديسمبر

باكو، 5 ديسمبر / كانون الثاني، (أذرتاج)

أعلن صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني عن حجم مبيعاته بالعملة الأجنبية في ديسمبر الماضي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة لصندوق النفط الحكومي الأذربيجاني ان الصندوق باع خلال ديسمبر من العام الماضي 989.1 مليون دولار من الأموال من خلال العطاءات المنظمة.