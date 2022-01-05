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    أذربيجان: تسجيل 553 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 736 مصاب ووفاة 11 مصابا في 5 يناير

    ٠٥‎.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٢١]

    باكو، 5 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 553 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 736 مصاب هذا المرض وتوفي 11 مصابا بالفيروس في 5 يناير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 618 ألف و918 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 603 ألف و55 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و409 مريض منهم ويستمر علاج 7 آلاف و454 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 9 آلاف و527 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و899 ألف و183 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 553 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 736 مصاب ووفاة 11 مصابا في 5 يناير
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