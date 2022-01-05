أذربيجان: تطعيم اكثر من 27 الف جرعة من لقاح كورونا في 5 يناير

باكو، 5 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 27 الفا و417 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 5 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن الفين و511 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و3 آلاف و453 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 21 ألفا و453 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و373 ألف و965 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و171 ألف و942 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و680 ألف و213 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و521 ألف و810 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.