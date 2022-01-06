البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 6 يناير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 يناير كانون الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0166
أورو EUR 1 1.9265
دولار أسترالي AUD 1 1.2337
روبل بيلاروس BYN 1 0.6733
ريال برازيلي BRL 1 0.2986
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1065
كرون دنماركي DKK 1 0.2591
لاري جورجي GEL 1 0.5489
روبي هندي INR 1 0.0228
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218
دولار كندا CAD 1 1.329
دينار الكويت KWD 1 5.6168
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4076
بيسو المكسيك MXN 1 0.0826
جنيه مصري EGP 1 0.1082
لاي مولدوفا MDL 1 0.0959
كرون النرويج NOK 1 0.1933
زلوتي بولندا PLN 1 0.4191
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0229
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3793
دولار سنغافورة SGD 1 1.2575
ريال السعودية SAR 1 0.4529
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.151
دولار تايوان TWD 1 0.0615
ليرة تركيا TRY 1 0.1329
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0625
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1631
كرون التشيك CZK 1 0.0773
يوان الصين CNY 1 0.2669
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2925
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5446
كرون السويد SEK 1 0.1881
فرنك سويسرا CHF 1 1.8564
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1434
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.4774
بيسو تشيلي CLP 100 0.2002
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119
ريال إيران IRR 100 0.004
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