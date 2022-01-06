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    أحداث كازاخستان تسبب في ارتفاع سعر يورانيوم بنسبة 8 في المئة

    ٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١١:٢٦]

    باكو، 6 يناير (أذرتاج)

    في سياق الاحداث الأخيرة في كازاخستان ارتفع سعر اليورانيوم في الأسواق العالمية بنسبة حوالي 8 في المائة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان بلومبرغ اعلنت هذا بناء على معلومات موقع “UxC” المتخصص في متابعة أسعار اليورانيوم في العالم.

    وجاء في البيان ان سعر اليورانيوم في الأسواق العالمية أصبح 45.25 دولار لرطل وهذا أكثر بنسبة 8 في المائة بالمقارنة مع السعر اليومي.

    الى جانب ذلك، سجل سعر أسهم شركة "كازآتومبروم" الكازاخستانية المتخصصة في انتاج اليورانيوم الطبيعي انخفاضا بنسبة 8.8 في المائة في بورصة لندن.

    يجب الذكر ان كازاخستان تنتج حوالي 40 في المائة من اجمالي احتياطي اليورانيوم في العالم.

    AZERTAG.AZ :أحداث كازاخستان تسبب في ارتفاع سعر يورانيوم بنسبة 8 في المئة
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