باكو، 6 يناير، أذرتاج تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا الظروف المهيأة لدى مبنى جديد لمسجد "السيدة فاطمة الزهراء" بقصبة يئني جونشلي في حي سوراخاني للعاصمة باكو. ويستوعب المبنى الجديد 1800 مصل في نفس الوقت من الرجال والنساء وبالمسجد مئذنتان بقطر كل واحد منهما 4 امتار وبارتفاعهما 42 مترا بينهما قبة مرتفع على 25 مترا.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يتفقدان الظروف المهيأة لدى مبنى جديد لمسجد "السيدة فاطمة الزهراء" في يئني جونشلي بالعاصمة باكو – صور

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