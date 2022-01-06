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    سياسة


    وزيرا خارجية اذربيجان وتركيا يناقشان الوضع الحالي في كازاخستان

    ٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٤٥‎]

    باكو، 6 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    جرت مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ونظيره التركي مولود جاووش أوغلو في 6 يناير.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين تبادلا الآراء حول الوضع الحالي في كازاخستان.

    وتم خلال المكالمة الهاتفية مناقشة القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

     

    AZERTAG.AZ :وزيرا خارجية اذربيجان وتركيا يناقشان الوضع الحالي في كازاخستان
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