وزيرا خارجية اذربيجان وتركيا يناقشان الوضع الحالي في كازاخستان
AzerTAg.az
٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٢:٤٥]
باكو، 6 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
جرت مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ونظيره التركي مولود جاووش أوغلو في 6 يناير.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين تبادلا الآراء حول الوضع الحالي في كازاخستان.
وتم خلال المكالمة الهاتفية مناقشة القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
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