وزيرا خارجية اذربيجان وتركيا يناقشان الوضع الحالي في كازاخستان

باكو، 6 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

جرت مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ونظيره التركي مولود جاووش أوغلو في 6 يناير.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزيرين تبادلا الآراء حول الوضع الحالي في كازاخستان.

وتم خلال المكالمة الهاتفية مناقشة القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.