صندوق النفط يحصل على 5.9 مليار دولار من "أذري – جيراق – جونشلي"
AzerTAg.az
٠٦.٠١.٢٠٢٢ [١٧:٢٤]
باكو، 6 ديسمبر / كانون الثاني، (أذرتاج)
حصل صندوق النفط الاذربيجاني على 5 مليارات و968.4 مليون دولار أمريكي في إطار تنفيذ مشروع تطوير حقلول النفط والغاز "أذري – جيراق - جونشلي" في القطاع الأذربيجاني من بحر الخزر خلال العام الماضي.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من مشروع "أذري – جيراق - جونشلي" في عام 2001 بلغت 155 مليار و373 مليون دولار.
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