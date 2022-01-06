أذربيجان: تسجيل 584 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 851 مصاب ووفاة 13 مصابا في 6 يناير

باكو، 6 يناير / كانون الثاني، (اذرتاج)

سجلت إصابة 584 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 851 مصاب هذا المرض وتوفي 13 مصابا بالفيروس في 6 يناير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 619 ألف و502 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 603 ألف و906 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و422 مريض منهم ويستمر علاج 7 آلاف و174 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 12 ألفا و44 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و911 ألف و227 فحص طبي.